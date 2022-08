Firenze, 13 ago. - (Adnkronos) - I militari della Stazione Carabinieri di Firenze Peretola hanno arrestato un romeno 45enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica fiorentina, dal luglio 2015 a maggio 2022 l’indagato, anche mosso da gelosia, si sarebbe reso autore di gravi maltrattamenti verbali e fisici nei confronti della moglie connazionale 35enne, fatta oggetto di ripetute minacce, ingiurie nonché violente percosse e imposizioni, tra le quali la costrizione a subire persino il taglio dei capelli e ad accettare di prostituirsi per accedere ad adeguato sostentamento famigliare.

L’arrestato, già noto alle forze di polizia, è stato accompagnato a disposizione dell’Autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Firenze-Sollicciano.