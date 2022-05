Firenze, 18 mag. (Adnkronos) - Un incendio, per cause in corso di accertamento, è divampato nella notte, intorno alle 1, in un capannone dell'azienda chimica Rindi a Signa (Firenze), in via Togliatti. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco arrivate da diverse zone della Toscana. Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, attraverso i social network, ha immediatamente informato la cittadinanza, invitando tutti a non avvicinarsi alla zona dell'incendio. Intorno alle 3 lo stesso Fossi ha fatto sapere, sempre sui social, che le fiamme erano sotto controllo e che erano in corso le operazioni di spegnimento. Sono ingenti i danni materiali, mentre non risultano persone ferite.