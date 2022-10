Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - Negli ultimi anni “l’allentamento delle condizioni finanziarie ha sostenuto la crescita economica, ma ha anche contribuito all'accumulo di possibili vulnerabilità finanziaria” che ora potrebbero essere “amplificate” dal “notevole irrigidimento delle condizioni finanziarie globali”. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel Global Financial Stability Report in cui si sottolinea come “i rischi per la stabilità finanziaria globale sono aumentati” dal rapporto dello scorso aprile. Infatti, si spiega, “si sono materializzati diversi rischi al ribasso, tra cui pressioni inflazionistiche superiori alle attese, un rallentamento più forte del previsto in Cina e ulteriori ricadute dall'invasione russa dell'Ucraina”.

Il Fondo evidenzia “elevate vulnerabilità finanziarie nei titoli sovrani e nei settori non bancari, mentre la liquidità del mercato è peggiorata” in alcuni settori.