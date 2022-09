Roma, 5 set. -(Adnkronos) - Se l'Italia - prima del 2007 - avesse rispettato le regole sul debito pubblico, avrebbe affrontato la crisi finanziaria globale con un debito di circa 30 punti inferiore (al 70% del Pil rispetto a oltre il 100%), a prezzo di un livello di Pil solo marginalmente più basso rispetto a quanto registrato (circa - 1 punto). E' la dura analisi proposta dal Fondo Monetario Internazionale in un documento in cui si sottopone una propria ipotesi di riforma delle regole fiscali dell'Eurozona. E - con un atteggiamento rigoroso - il debito italiano avrebbe potuto, spiega l'FMI, mantenersi su un percorso virtuoso che nel 2017 lo avrebbe visto intorno al 75% del Pil, ovvero 55 punti in meno rispetto al dato effettivo registrato quell'anno (pari a circa - 900 miliardi di debito).