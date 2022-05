Woking, 14 mag. - (Adnkronos) - Ora è arrivata l'ufficialità: la McLaren Racing entrerà nel campionato di Formula E a partire dalla prossima stagione, con l'inizio dell'era delle monoposto Gen3. L'operazione sarà completata attraverso l'acquisizione del Mercedes-EQ Formula E Team. L'attuale team principal della Mercedes, Ian James, resterà in carica per guidare la nuova squadra, considerando che l'acquisizione definitiva sarà completata nel corso dell'anno:

"Questo annuncio conferma il prossimo, emozionante, capitolo nello sviluppo del team - le parole di James - fin dalla nostra nascita nel 2019, prestazioni, sostenibilità e adattabilità sono state le chiavi del nostro successo, la Mercedes è stata il principale motore di questo team e quando abbiamo iniziato questo percorso non avremmo sperato nei risultati ottenuti fino ad oggi. Gli obiettivi chiari e la competenza tecnologica dell'azienda hanno accelerato le nostre ambizioni: entrare a far parte della famiglia McLaren Racing è un privilegio perché la McLaren è sempre stata sinonimo di successo e alte prestazioni".

"McLaren cerca sempre di competere con i migliori e di essere all’avanguardia della tecnologia, offrendo ai nostri fan, ai partner e alle persone nuovi modi per essere entusiasti, divertiti e ispirati -dice Zak Brown, il Ceo della McLaren-. La Formula E, come tutti i nostri campionati, soddisfa tutti questi criteri. Sono fermamente convinto che la Formula E ci darà un vantaggio competitivo grazie a una maggiore comprensione delle corse EV".