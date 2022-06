Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Domani, mercoledì 8 giugno, a Roma, partirà la XV edizione del Forum Comunicazione. L'evento, di cui Adnkronos è main media partner, si svolgerà presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos, in piazza Mastai 9, e sarà trasmesso in live streaming sul sito www.comunicazioneitaliana.tv.

La mattinata sarà dedicata all'employer branding day, sui temi del recruiting marketing e della cultura d'impresa, organizzato in collaborazione con il main partner Indeed, con interventi di phygital talk a cui parteciperanno opinion leader e c-level manager di grandi aziende, che si confronteranno sul presente e sul futuro dell’employer branding, del recruiting e della digital transformation. Il pomeriggio ospiterà, invece, sessioni di approfondimento dedicate al tema della comunicazione interna, in collaborazione con gli official partner Microsft, Volocom, e dai partner Ccelera, Compassion Italia onlus, Reelevate. Inoltre, la sessione Employer branding square permetterà al pubblico (sia in presenza che da remoto) di entrare in contatto diretto con Indeed, main partner dell'evento. Tramite l'opzione apposita sarà possibile porre domande in chat (per chi sarà connesso) oppure direttamente a Gianluca Bonacchi (per chi sarà presente).

All’evento sarà possibile partecipare in presenza, previa iscrizione sul portale, oppure da remoto collegandosi, a partire dalle ore 8,55, al link http://www.comunicazioneitaliana.it/registrazioneevento.php?idappuntamento=899. L’evento proseguirà il 9 giugno con il 'Digital communication day'. Per tutte le info si può visitare il sito ufficiale: www.forumcomunicazione.it #forumcom22.