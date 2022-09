Berlino, 29 set. (Adnkronos/Dpa) - Il governo tedesco prevede di introdurre un tetto massimo al prezzo del gas per contenere l'impennata dei prezzi dell'energia. La decisione verrà formalmente annunciata in giornata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo riferiscono all'agenzia Dpa fonti della coalizione.

La coalizione di governo sta pianificando un pacchetto di sussidi per un valore compreso tra 150 e 200 miliardi di euro, secondo quanto affermato dalle fonti.