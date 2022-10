Stoccolma, 27 ott. (Adnkronos) - Una nave noleggiata da Nord Stream Ag (il consorzio che gestisce il gasdotto Nord Stream 1) e appositamente attrezzata è giunta sul luogo del presunto danneggiamento del gasdotto senne acque svedesi. Secondo quanto riferito dall'azienda, dopo il lavoro di calibrazione, gli specialisti saranno pronti per iniziare l'esame dell'area danneggiata entro 24 ore e dovrebbero impiegare dai 3 ai 5 giorni per concluderlo.

Secondo l'agenzia russa Interfax, per quanto riguarda invece l'ispezione della sezione del gasdotto nella zona di pertinenza della Danimarca, Nord Stream Ag continua ad attendere la decisione delle autorità sulla concessione delle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di valutazione dei danni.