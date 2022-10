Londra, 19 ott. (Adnkronos) - L'indice dei prezzi al consumo (Cpi) in Gran Bretagna è aumentato del 10,1% anno su anno a settembre 2022, rispetto al 9,9% di agosto e tornando ai recenti massimi di luglio.lo indica l'ufficio di statistica Ons. Su base mensile, l'inflazione è aumentata dello 0,5% nel settembre 2022, a fronte di un aumento dello 0,3% nel settembre 2021.

L'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ha contribuito maggiormente alla variazione dei tassi d'inflazione annuali Cpih e Cpi tra agosto e settembre 2022. Il continuo calo dei prezzi dei carburanti per autotrazione ha dato il maggior contributo al ribasso, parzialmente compensato, alla variazione dei tassi.

L'indice dei prezzi al consumo comprensivo dei costi abitativi dei proprietari (Cpih) è aumentato dell'8,8% nei 12 mesi fino a settembre 2022, rispetto all'8,6% di agosto e tornando ai recenti massimi di luglio.I maggiori contributi al rialzo del tasso d'inflazione annuale Cpih a settembre 2022 provengono dall'abitazione e dai servizi per la casa (principalmente da elettricità, gas e altri combustibili, e dalle spese abitative dei proprietari), dai prodotti alimentari e dalle bevande non alcoliche, e dai trasporti (principalmente carburanti). Su base mensile, il Cpih è aumentato dello 0,4% nel settembre 2022, rispetto a un aumento dello 0,3% nel settembre 2021.