Roma, 28 set.-(Adnkronos) - Al posto di un nuovo rialzo dei tassi - atteso dai mercati - la Bank of England ha annunciato oggi un intervento di emergenza per arginare la crisi aperta sui titoli di stato britannici, sospendendo il programma di vendita di Gilt e procedendo all'acquisto di obbligazioni a lunga scadenza. La decisione - ha spiegato la banca centrale - è stata adottata alla luce di un "rischio concreto per la stabilità finanziaria del Regno Unito" se le turbolenze nel mercato dei titoli di Stato dovessero continuare. La Banca d'Inghilterra ha inoltre ammonito contro la prospettiva di un “irrigidimento delle condizioni di finanziamento e di una riduzione del flusso di credito all'economia reale”.

La decisione segue le mosse di numerosi fondi pensione che negli ultimi giorni hanno dovuto affrontare richieste urgenti di liquidità aggiuntiva da parte dei gestori degli investimenti alla luce del crollo dei prezzi dei titoli di Stato britannici. Ma ad accelerare la corsa al rialzo dei rendimenti dei titoli pubblici è stato il 'panico' scatenato dal mini-budget del cancelliere Kwasi Kwarteng - con ipotesi di forti tagli alle tasse - che hanno stimolato la svalutazione della sterlina.

La BoE ha annunciato che "effettuerà acquisti temporanei di titoli di stato britannici a lunga scadenza dal 28 settembre" e "gli acquisti saranno effettuati su qualsiasi scala sia necessaria per ottenere questo risultato". La Banca ha aggiunto che l'intervento dovrebbe essere "strettamente limitato nel tempo" . Dal canto suo il Tesoro britannico ha imputato la "significativa volatilità" ai "mercati finanziari globali" piuttosto che i tagli alle tasse annunciati da Kwarteng che - si sottolinea - "è impegnato per l'indipendenza della Banca d'Inghilterra" mentre "il governo continuerà a lavorare a stretto contatto con la Banca a sostegno dei suoi obiettivi di stabilità finanziaria e inflazione”.