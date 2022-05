Londra, 18 mag. (Adnkronos) - Il tasso principale dei prezzi alla produzione in Gran Bretagna ha registrato una crescita positiva del 14,0% ad aprile 2022, in aumento rispetto all'11,9% di marzo 2022; si tratta del tasso più alto dal luglio 2008. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica Ons.

Il tasso di crescita dei prezzi degli input ha registrato una crescita positiva del 18,6% fino ad aprile 2022, invariata rispetto a marzo 2022; si tratta del tasso più alto dall'inizio delle registrazioni. I prodotti alimentari, i metalli e i minerali non metalliferi hanno fornito i maggiori contributi al rialzo dei tassi annuali di inflazione della produzione e degli input, rispettivamente.