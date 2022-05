Wiesbaden, 18 mag. (Adnkronos) - A marzo 2022, in Germania è stata autorizzata la costruzione di 34.794 abitazioni. L'Ufficio federale di statistica Destatis riferisce che si tratta di un calo dell'8,9%, pari a 3.410 permessi di costruzione, rispetto a marzo 2021. Da gennaio a marzo 2022 sono state rilasciate in totale 92.507 licenze edilizie per abitazioni, con un calo del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (gennaio-marzo 2021: 95.916 licenze edilizie). I risultati includono i permessi di costruzione sia per abitazioni in nuovi edifici che per nuove abitazioni in edifici esistenti.