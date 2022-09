Wiesbaden, 7 set. (Adnkronos) - Secondo i dati provvisori dell'Ufficio Federale di Statistica Destatis, a luglio 2022 la produzione industriale in termini reali in Germania è diminuita dello 0,3% rispetto al mese precedente, su base aggiustata per i prezzi, la stagionalità e il calendario, dopo l'aumento dello 0,8% su base mensile nel giugno 2022 (valore provvisorio: +0,4%). Rispetto al luglio 2021, la diminuzione della produzione dell'industria corretta per il calendario è stata dell'1,1% nel luglio 2022. Il numero relativamente ridotto di vacanze scolastiche e di ferie ha impedito un calo della produzione ancora maggiore rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.