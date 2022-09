Roma, 23 set. - (Adnkronos) - La Germania mantiene la tripla dell'agenzia S&P Global Ratings con un outlook stabile anche se l'economia tedesca va verso una recessione nei prossimi mesi, con un Pil reale previsto nel 2023 in contrazione dello 0,3% mentre permangono rischi come l'indebolimento della crescita nei maggiori mercati di esportazione della Germania (UE, Stati Uniti e Cina) e il razionamento energetico. La previsione - spiega l'agenzia - riflette la convinzione che il paese possa evitare il razionamento del gas durante i prossimi mesi invernali, dal momento che l'aumento dei prezzi dell'energia ridurrà la domanda in misura sufficiente per raggiungere l'obiettivo ufficiale di tagliare del 15% il consumo di gas.

S&P osserva come "l'economia ricca e diversificata della Germania, la sua sostanziale posizione creditoria netta sull'estero, i disavanzi pubblici moderati così come l'onere del debito" giustifichino il massimo rating AAA. Per il 2022 l'agenzia ha tagliato la previsione della crescita tedesca all'1,5% (a inizio anno la stima era del 4,3%).