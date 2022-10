Wiesbaden, 5 ott. (Adnkronos) - Introduzione del blocco dei prezzi dell'elettricità, aumento dell'assegno per i figli, pagamenti una tantum a studenti e pensionati e aumento dell'assegno per l'alloggio per un maggior numero di aventi diritto: il governo federale ha adottato una serie di misure nell'ambito del terzo pacchetto di sgravi. A beneficiarne dovrebbero essere soprattutto le persone con reddito medio e basso. Sulla base dei risultati dell'indagine sul reddito e le condizioni di vita 2021, l'Ufficio federale di statistica Destatis riferisce che un quinto della popolazione tedesca dispone di un reddito netto equivalente annuo inferiore a 16.300 euro.

Il reddito equivalente è il reddito pro capite aggiustato per i risparmi ottenuti nelle famiglie composte da più persone. L'anno di riferimento del reddito è quello precedente l'indagine. Due quinti (40%) della popolazione avevano un reddito netto equivalente inferiore a 22.000 euro all'anno. D'altra parte, due quinti (40%) della popolazione avevano un reddito di 28.400 euro o più.