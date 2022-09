Roma, 14 set. (Adnkronos) - Doppietta d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica di Sofia in Bulgaria per l'azzurra Sofia Raffaeli che dopo la medaglia più preziosa nel cerchio ha fatto il bis salendo sul gradino più alto del podio anche nell'esercizio con la palla con il punteggio di 34.900. Medaglia di bronzo per l'altra azzurra Milena Baldassarri terza con 32.400, argento alla tedesca Darja Varfolomeev.