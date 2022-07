Orano, 6 lug. - (Adnkronos) - L’Italia domina il medagliere di Orano 2022. Per la quinta volta consecutiva da Almeria 2005, la squadra italiana sale sul gradino più alto del medagliere dei Giochi del Mediterraneo, confermandosi anche nell’edizione che si chiuderà domani in Algeria.

A Orano l’Italia Team colleziona 159 medaglie (48 ori, 50 argenti e 61 bronzi) migliorando di 3 podi il risultato di Tarragona 2018, ma soprattutto conquistando tre ori in più della Turchia, seconda nel medagliere della rassegna a 3 cerchi ospitata dalla città algerina. Un'Italia trascinata dalle donne che hanno portato in dote 25 delle 48 vittorie (52,08%).

Ma a confermare la leadership tricolore tra i Paesi dell’area del Mediterraneo sono i numeri: su 19 edizioni disputate, infatti, la squadra italiana ha primeggiato per ben 14 volte. E tra quattro anni cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo, a Taranto 2026.