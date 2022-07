Orano, 5 lug. - (Adnkronos) - Nell’ultima giornata del nuoto a Orano 2022, l’Italia consolida il medagliere vincendo l’oro con Matteo Rivolta nei 100 farfalla (51.66, nuovo record della manifestazione) in cui Edoardo Valsecchi ha vinto il bronzo (52.53), e l’oro di Filippo Megli nei 200 stile libero (1:47.33). Quarto posto per Alessio Proietti Colonna (1:48.61).

Medaglia di bronzo Antonietta Cesarano che nei 400 stile libero si piazza al terzo posto in 4:10.13. Quarta Martina Rita Caramignoli (4:12.08). Bronzo anche per Alessandro Pinzuti nei 100 rana in 1:00.31. Nei 200 rana, quinta Lisa Angiolini (2:30.26), ottava Vanessa Cavagnoli (2:37.82).