Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Due campioni olimpici, due palmares invidiabili. I portabandiera dell’Italia Team ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 sono leggende del tiro a volo e del karate, capaci di far sventolare il Tricolore su ogni palcoscenico internazionale. Diana Bacosi, nata a Città della Pieve nel 1983, mamma e atleta, tesserata per l’Esercito, ha nella sua bacheca un oro olimpico vinto a Rio 2016 nello Skeet e un argento conquistato a Tokyo 2020, impreziositi da tre titoli mondiali (individuale e team misto nel 2019 e a squadre nel 2013) e due ori Giochi Europei (a Baku 2015 nel team misto e a Minsk 2019 individualmente).

Luigi Busà, soprannominato “il Gorilla di Avola”, ha 34 anni e fa parte del Gruppo Sportivo dei Carabinieri. Specializzato nel Kumite, è uno dei karateka più forti del mondo, nonché il primo campione olimpico della storia dell’Italia Team in una disciplina che ha fatto il suo esordio a cinque cerchi nel programma di Tokyo 2020. Due volte campione del mondo (2006, 2012), tra le sue tante medaglie vinte spiccano anche 5 titoli europei. In Algeria vivrà la sua terza esperienza ai Giochi del Mediterraneo, mentre farà il suo esordio nella manifestazione la Bacosi.

È la prima volta che l’Italia sfila ai Giochi del Mediterraneo con due portabandiera, come era già successo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 quando a guidare la squadra tricolore furono Jessica Rossi, anche lei campionessa olimpica del tiro a volo, ed Elia Viviani, olimpionico del ciclismo su pista.