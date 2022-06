(Adnkronos) - Come si può e si deve raccontare un viaggio, da un punto di vista giornalistico?

Il prossimo 15 luglio, dalle ore 09.30 alle 13.00 durante la V edizione dell’Ulisse Fest promosso da Lonely Planet, si terrà il workshop targato Adnkronos.

Per avere tutte le informazioni e prenotare un posto si può accedere da qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornalismo-e-viaggi-337127626807

L’incontro, con posti limitati, attraverserà i fondamentali del giornalismo in viaggio, portando la voce pragmatica e di testimonianza di molti giornalisti storici dell’agenzia di stampa.

A guidare il percorso, i tecnicismi e l’evoluzione di tale mestiere ci sarà Federico Luperi, Federico Luperi, Direttore Innovazione e Nuovi Media del Gruppo Adnkronos, giornalista professionista con oltre tre decadi di anzianità.

Il workshop di scrittura giornalistica di viaggio con Adnkronos sarà un percorso tra segreti di scrittura, necessità e obiettivi dell'informazioni giornalistica.

Insieme si affronteranno le best practice fondamentali dell'informazione giornalistica per informare e intrattenere allo stesso tempo:

- come si informa il lettore?

- come si stimola l’interesse di chi ci legge?

- quali sono i trucchi per scrivere un articolo piacevole da leggere?

- quali sono gli obblighi di servizio e come si possono applicare alla comunicazione digitale odierna?

Per prenotare il corso cliccare qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornalismo-e-viaggi-337127626807