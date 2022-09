Mosca, 3 set. (Adnkronos) - La cerimonia funebre per Mikhail Gorbaciov, scomparso lo scorso 30 agosto all'età di 92 anni, è iniziata a Mosca nella Sala delle Colonne della Camera dei sindacati. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax, che descrive una fila enorme all'ingresso dello storico palazzo moscovita, con centinaia di persone con fiori in coda. Un grande ritratto in bianco e nero dell'ultimo presidente dell'Urss è posto presso la bara, sono in mostra le onorificenze statali di Gorbaciov e una guardia d'onore è in servizio. Ci sono molte ghirlande con nastri a lutto nella sala.

Famosi politici, giornalisti, attori, personaggi pubblici, compresi quelli con cui Gorbaciov era amico, e rappresentanti del corpo diplomatico sono giunti per l'ultimo saluto. Come noto, il presidente russo Vladimir Putin non sarà al funerale. Tra i leader dei paesi occidentali, solo il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annunciato la propria partecipazione alla cerimonia.



Altri paesi europei hanno precedentemente annunciato che non invieranno rappresentanti dei loro governi al funerale di Gorbaciov. Saranno rappresentati da ambasciatori e altri diplomatici. Gorbaciov sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy, dove riposa sua moglie Raisa.