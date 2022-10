Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha deliberato la costituzione in giudizio nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto avverso l’ordinanza n. 656 del 2022 del TAR Veneto-Sezione I, pubblicata il 15 luglio 2022, relativa all’applicabilità nel Comune di Rivoli Veronese e in una parte del territorio del Comune di Caprino Veronese delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine. Si legge nella nota del Cdm.