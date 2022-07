Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Con la crisi provocata da Salvini, Berlusconi e Conte gli italiani sono senza tutele: aumentano bollette, carovita, inflazione e spread. Ecco cosa ci aspetta. I lavoratori più poveri sono senza aiuti". Lo scrive in un tweet la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd che aggiunge in risposta alla senatrice Mariolina Castellone.

"L'agenda sociale era già in atto, il governo aveva già convocato sindacati e parti sociali. La senatrice Castellone pensi ai guai che ha fatto invece di parlare di giustizia sociale e diritto al lavoro che M5s ha messo in crisi con le sue scelte".