Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Dalla Presidente Meloni oltre un’ora di vuota retorica, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra. I cittadini però non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per carobollette e crisi energetica. Meno male che erano ‘pronti’". Lo scrive in un tweet il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando l'intervento in Aula per la fiducia della neo presidente del Consiglio.