Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi domani riceverà a Palazzo Chigi il presidente del governo della Repubblica di Macedonia del Nord, Dimitar Kovachevski. Mercoledì il presidente del Consiglio sarà a Milano, alle 10.45 atteso al Grattacielo Pirelli per l'inaugurazione della mostra 'Antimafia Itinerante', al via in occasione del 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia; alle 11 interverrà al convegno ‘Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia’ all'Auditorium ‘Giorgio Gaber’, Grattacielo Pirelli; infine nel pomeriggio, alle 17.15, interverrà all’evento in memoria di Alberto Alesina, all'Aula Magna dell'Università Bocconi.