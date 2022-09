Roma, 17 set (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi dal 19 al 22 settembre sarà a New York per partecipare alla 77° Assemblea generale delle Nazioni unite. Lo rende noto palazzo Chigi.

Il programma, con orario locale, salvo aggiornamenti prevede: lunedì 19 settembre ore 19 – 57° Annual Award Dinner, World Statesman Award 2022 (The Pierre Hotel); ore 20.45 - Cerimonia di conferimento del Premio al Presidente del Consiglio. Intervento del Presidente Draghi. Martedì 20 settembre mattina – Partecipazione all’apertura del Dibattito generale della 77° Assemblea generale delle Nazioni Unite; ore 11.15 circa – Saluto del Presidente Draghi durante la sessione di apertura dello ‘Youth4Climate: Powering Action’ (Jay Suites - Broadway); pomeriggio – Incontro con il Presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Csaba Kőrösi (Palazzo delle Nazioni Unite); ore 19.45 circa - intervento del Presidente del Consiglio in Assemblea Generale (Palazzo delle Nazioni Unite).

Mercoledì 21 settembre pomeriggio – Trasferimento al Palazzo delle Nazioni Unite. Incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres.