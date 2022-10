Londra, 6 ott - (Adnkronos) - Il prossimo governo italiano "erediterà una situazione fiscale più forte del previsto, ma il rilancio della crescita, anche attraverso l'efficace dispiegamento dei fondi NextGenerationEU (NGEU), rimane fondamentale per una riduzione duratura del debito". Lo afferma una anlisi di Fitch Ratings che parla di "uno spazio limitato per modifiche al piano di ripresa e resilienza" in un eventuale confronto con l'Europa. In ogni caso, "l'approccio del prossimo governo a qualsiasi potenziale rinegoziazione sarà importante sia per la crescita che per il sentiment del mercato".