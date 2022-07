Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Si va verso il voto delle risoluzioni che verranno presentate dalle forze politiche in Senato sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio, spiegano fonti di governo, "attende le posizioni dei partiti, nel rispetto del dettato costituzionale". Intanto fonti di Palazzo Chigi puntualizzano che in queste ore non c'è stato nessun contatto tra il premier e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.