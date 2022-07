Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "A questo punto si aprono tre scenari: che il Senato non dia la fiducia; che il senato dia la fiducia che esprime la maggioranza di unità nazionale che Draghi aveva richiesto; che il Senato dia una fiducia che non comprende tutti i partiti che rientrano nel perimetro di unità nazionale al quale il Premier aveva condizionato la propria volontà di permanenza in carica". Lo dice all'Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta commentando la replica in Senato sulla fiducia del premier Mario Draghi.

Guzzetta aggiunge: "In questa terza ipotesi si tratta di capire se il presidente la considererà una fiducia sufficiente ad andare avanti".