Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Saranno contenute in un unico decreto legge le norme su ergastolo ostativo, rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni della riforma Cartabia sulla giustizia, obblighi di vaccinazione anti-Covid e prevenzione e contrasto dei raduni illegali. Lo prevede l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato per le 13.