Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 22 aprile 20:00 Governo: Lega impegnata per centrodestra unito, altri 5 mld contro caro bollette Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "La Lega è impegnata a garantire l’unità del centrodestra in Italia e in Europa: sono concetti che il leader Matteo Salvini ha ribadito anche al Primo Ministro dell’Ungheria Viktor Orbán, sottolineando che con questa legge elettorale la coalizione ha concrete possibilità di vincere le prossime elezioni politiche". Così fonti della Lega.

"Sul fronte governativo, Matteo Salvini sta seguendo con particolare attenzione i dossier economici affinché nel Consiglio dei Ministri della prossima settimana vengano garantiti altri 5 miliardi per fronteggiare l’aumento delle bollette di luce e gas", sottolineano.

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.