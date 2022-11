Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Salvini sta facendo la sua personalissima manovra, dando tempi e termini su flat tax, pensioni e una serie di altre misure. Bisognerebbe chiedere alla Presidente Meloni se è d'accordo perché pare evidente che non si parlino e che ognuno vada per la sua strada, con il Ministro delle Infrastrutture che fa il premier ombra". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi questa mattina a Sky.

"La proposta sul caro energia del governo non è sufficiente perché c'è un carrello della spesa pesante, le persone non arrivano a fine mese, abbiamo un'inflazione all'11.9% Per noi bisogna intervenire lì, anche accogliendo la proposta del Pd di dare ai lavoratori una mensilità in più per restituire quello che hanno speso in più per i generi di prima necessità. Benissimo il lavoro sull'energia, ma servono anche iniziative concrete contro il caro vita e per noi la risposta è una mensilità in più contro l'erosione dei salari e del potere d'acquisto”.