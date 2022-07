Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Bisogna riconoscere al ministro Di Maio di aver previsto e di averci messo in allarme con congruo anticipo sui reali obiettivi perseguiti da Conte e dal M5S. Creare questa situazione è veramente un’ operazione scellerata. Non si può neanche sperare in un loro ripensamento, ascoltando le parole della capogruppo Castellone, la critica al governo Draghi è stata radicale. Una pagina davvero incredibile: che cosa aspetta la delegazione 5 stelle al governo a dimettersi?”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci a Riformista Tv.