Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Un manifesto programmatico che ambisce ad essere la base di lavoro di un’intera legislatura, a conferma della natura fortemente politica del governo e con l’obiettivo di dare seguito concreto e attuazione agli impegni assunti con i cittadini italiani in campagna elettorale". E' la traccia, spiegano fonti di Palazzo Chigi, del discorso che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà domani in Aula a Montecitorio, per chiedere la fiducia. Il presidente del Consiglio -dopo l’insediamento di ieri a Palazzo Chigi, il primo Consiglio dei ministri del governo e l’incontro informale con il presidente francese Emmanuel Macron- ha lavorato anche oggi sui dossier al centro dell’agenda politica e sta mettendo a punto il discorso che terrà domani alla Camera.