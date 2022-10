Roma, 4 ott (Adnkronos) - Il preconsiglio dei ministri, la riunione preparatoria del Cdm, è stato convocato nel pomeriggio, alle 16, a Palazzo Chigi, e fonti di governo spiegano che il Cdm dovrebbe tornare a riunirsi domani, anche per fare il punto sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre l'Italia si appresta a incassare la seconda rata da 21 miliardi del Recovery Fund.

All'ordine del giorno del preconsiglio di oggi figurano il ddl Recante deleghe in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione delle missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti; il decreto Lgs. recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/1020 del parlamento europeo e del consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato; il D.P.R. Recante modifiche al decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n, 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.