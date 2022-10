Roma, 22 ott (Adnkronos) - Sono sparite dall'account Instagram della neo ministra Anna Maria Bernini le storie (o meglio i 'reels') pubblicati stamattina dal Quirinale in occasione della cerimonia del giuramento del governo di Giorgia Meloni. Le immagini, accompagnate da musiche scelte a 'tema' e corredate da slogan, cuoricini e altri simboli, avevano subito innescato un acceso dibatto sui social, scatenato commenti polemici e battute ironiche.

Nelle storie, tutte girate non dalla ministra ma pubblicate sul suo account ufficiale, si vedeva la Bernini prima entrare al Quirinale sulle note di un successo della Disney (e la scritta 'ci siamo!') oppure su 'Emozioni' di Lucio Battisti (e lo slogan 'I'm ready'). Poi le riprese si spostavano all'interno del Quirinale, nella salone del giuramento, con il sottofondo di 'Vado al massimo' di Vasco Rossi e la 'clip' della Bernini in attesa, o con 'T'appartengo' di Ambra che cantava la strofa "adesso giura!" proprio a ridosso della cerimonia della neo ministra.

Nel pomeriggio dei 'reels', rilanciati anche su altri social come Twitter da diversi utenti come Selvaggia Lucarelli, non vi era più traccia. L'ultimo post pubblicato è il video ufficiale del giuramento, con la ministra che recita la formula di rito davanti a Mattarella e alla Meloni.