Roma, 22 ott (Adnkronos) - Matteo Salvini ha organizzato una cena a Roma con i ministri Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Alessandra Locatelli, Matteo Piantedosi, Giuseppe Valditara.

Il leader della Lega si è presentato in un ristorante in zona Coppedè con la fidanzata Francesca Verdini. Clima molto cordiale e amichevole, già testimoniato questa mattina quando i leghisti si sono presentati tutti insieme al Quirinale anziché arrivare alla spicciolata.

Domani è in agenda il primo consiglio dei ministri del governo di centrodestra e per Salvini sarà formalizzato il ruolo di vice Presidente del Consiglio.