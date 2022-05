Tokyo, 9 mag. (Adnkronos) - Guerra Ucraina, il Giappone eliminerà gradualmente le importazioni di petrolio dalla Russia, mantenendo però i suoi interessi nei progetti di petrolio e gas. Il premier Fumio Kishida ha annunciato quella che ha definito una "decisione molto difficile" per il Giappone con una forte dipendenza dalle importazioni. "E' una decisione molto difficile, ma ora è più importante l'unità del G7", ha affermato in dichiarazioni riportate dall'agenzia Kyodo dopo l'incontro del G7.

Riguardo i progetti sull'isola di Sakhalin, considerati cruciali, Kishida ha comunque sottolineato: "Prenderemo provvedimenti per eliminare gradualmente in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sulla vita e le attività, ma il nostro piano di mantenere i nostri interessi (nei progetti) resta invariato".