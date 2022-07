Zurigo, 6 lug. (Adnkronos/Ats) - Holcim ha firmato un accordo in vista del rilevamento della società belga Cantillana, attiva nei sistemi di costruzione di facciate e d'isolamento. L'acquisizione dovrebbe permettere di generare sinergie e di accelerare la crescita della divisione Solutions & Products in Europa.

L'impresa famigliare Cantillana svolge attività su nove siti e ha in organico 200 dipendenti in Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi. Il suo giro d'affari è stimato in 80 milioni di euro.

L'acquisizione fa seguito al rilevamento di PRB Group in Francia, PTB-Compaktuna in Belgio e Izolbet in Polonia. Con questi acquisti la quota della divisione Solutions & Products nel fatturato netto di Holcim dovrebbe aumentare al 30% entro il 2025.