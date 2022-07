Venezia, 11 lug. - (Adnkronos) - Tre miliardi di euro a favore di oltre 13.200 imprese e circa 160 enti pubblici del Veneto, una rinegoziazione dei mutui per 640 milioni e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati alla città e alla regione. Queste alcune delle iniziative che Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha realizzato negli ultimi anni nel territorio veneto, un impegno che continuerà ad essere garantito e rafforzato grazie al nuovo ufficio territoriale di Venezia inaugurato oggi in occasione della terza tappa del Roadshow Cdp. La nuova sede sarà condivisa con Sace, gruppo assicurativo-finanziario controllato dal MEF specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane, dal 2004 presente nel Triveneto con 7,8 miliardi di risorse mobilitate nel solo 2021.

Obiettivo della tappa veneziana del Roadshow di Cdp è quello di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.