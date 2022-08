Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Diecimila persone evacuate in Francia per gli incendi che stanno devastando la Gironda. Sono 6.200 gli ettari bruciati dalle fiamme, che sta impegnando le squadre di vigile del fuoco al lavoro senza sosta. Secondo alcune ricostruzioni, gli incendi si sarebbero sviluppati in diversi punti, cosa che ha portato a sospettare l'origine dolosa. Il fronte dell'incendio si sposta verso l'autostrada A63, che è stata chiusa.