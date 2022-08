Palermo, 20 ago. (Adnkronos) - Paura nella notte a Palermo per un vasto incendio divampato nella riserva di Capo Gallo. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e mandato in fumo macchia mediterranea e vegetazione. E' stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco e del personale della Forestale per domare il rogo. Non si registrano feriti.