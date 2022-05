Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un'automobile è finita nel giardino di un asilo de L'Aquila: un bambino è morto. Un'altra bimba è grave ed è stata trasferita al policlinico Gemelli a Roma. Altri tre piccoli alunni sono ricoverati all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Mentre per un altro bambino non c'è stata necessità di ricovero.

L'auto, parcheggiata lungo una discesa, ha sfondato il cancello della scuola dell'infanzia Primo Maggio, a Pile, lungo la via Salaria Antica Est, e ha travolto i bimbi che giocavano all'esterno della struttura.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino.