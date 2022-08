Treviso, 14 ago. (Adnkronos) - Quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono morti poco dopo le 2 nella Polo sulla quale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme. E' successo a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso.

Gli agenti della Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in un canale di scolo all'altezza di via Cordignano.