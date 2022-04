Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 1 ora fa Incidenti: auto tamponata sulla Brescia-Torino si ribalta, 2 morti Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Un tamponamento tra due auto sulla A21 Brescia-Torino nella tratta autostradale Casteggio-Voghera ha causato due morti. Secondo le prime ricostruzioni l'auto tamponata si sarebbe ribaltata a seguito dell'impatto e un bambino di 11 anni sarebbe stato sbalzato dal veicolo morendo. Il papà di 45 anni, uscito per soccorrerlo sarebbe stato investito da un altro veicolo, perdendo la vita.

Gli altri occupanti dei veicolo, una donna di 43 anni, una bambina di 4 anni e due ragazzi uno di 14 e uno di 15 anni apparentemente illesi sono stati trasportati in ospedale a Voghera.

Gli occupanti dei veicolo tamponante, quattro persone, sono stati trasportati in ospedale a Pavia. Una donna di 60 anni ha riportato un trauma al volto; un uomo di 63 anni un trauma all'arto inferiore. Controlli per una donna di 34 anni e un uomo di 33 anni.

