Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "In un momento di iperinflazione, in cui i costi aumentano e i salari restano stabili, dobbiamo evitare tensioni sociali". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all’assemblea generale di Assolombarda, in cui ha sottolineato una delle "questioni urticanti, ma reali 3 che quindi vanno affrontate", ovvero che "tra domanda e offerta di lavoro c’è un mismatching preoccupante. A Milano abbiamo disoccupazione, anche se meno che in altre parti d’Italia, ma al contempo abbiamo molti posti di lavoro che spesso non vengono coperti. Su questo bisogna certamente lavorare".