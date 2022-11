Milano, 14 nov. (Adnkronos) - Due operai sono stati feriti stamane al lavoro in un cantiere edile a Trivolzio, in provincia di Pavia. E' caduta una gru che ha schiacciato un dipendente di 35 anni. Per lui ricoverato al San Matteo di Pavia in codice rosso, è stato riscontrato un trauma cranico e traumi agli arti inferiori.

L'altro operaio coinvolto nell'incidente è stato colpito dal bancale trasportato dalla gru. Per lui trauma al volto all'arto inferiore e ricovero sempre in codice rosso al San Matteo.