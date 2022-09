Milano, 21 set. (Adnkronos) - Un uomo ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il suo trattore a Sormano, nel comasco. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi.

L'uomo, del quale non si conoscono le generalità, stava lavorando a bordo di un trattore, quando poco dopo le 14 si è ribaltato rimanendo schiacciato dalla cabina.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e tecnici del'Ats competente per gli infortuni sul lavoro, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.