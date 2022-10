(Adnkronos) - Il progetto prevede la riqualificazione del 'Gasometro 2 - Innovation Hub' che sarà trasformato in un centro per l'innovazione, dove verranno ospitati laboratori di ricerca avanzata, aule polifunzionali e altri spazi per la ricerca e la didattica sviluppate dal Politecnico di Milano, oltre ai servizi tecnologici per il funzionamento dei laboratori.

"Gli studenti e le studentesse che scelgono di venire a studiare al Politecnico non scelgono più soltanto l'università per la formazione, ma vogliono qualità dei servizi, qualità degli spazi e benessere -afferma il rettore-. L'attività sportiva,in questa ottica, è fondamentale e dunque serviva un grosso investimento per realizzare una struttura dedicata allo sport. La progettazione è già completata e siamo pronti per andare in gara con piscine, fitness e spazi polifunzionali".

A fianco dell'area sportiva ci sarà poi un'altra struttura ultramoderna di quasi 15mila metri quadri che sarà dedicata alla ricerca e innovazione, con laboratori di nuovissima generazione che saranno realizzati anche con il contributo di StMicroelectronics. E infine ci sarà la parte dedicata alle startup: "Avevamo bisogno di dare una casa alle migliaia di idee dei nuovi imprenditori che vogliono costruire le imprese di domani -continua-. Il target per essere competitivi a livello internazionale è di 1000 startup e dunque dobbiamo puntare a quel numero lì. Vuol dire 3000 ragazzi e 30-40 programmi di open innovation con corporate".