Roma, 6 set. (Adnkronos) - Presentato alla fiera Smm diAmburgo, in Germania, un nuovo sistema di sicurezza per le navi. Si tratta di un sistema di misurazione delle deformazioni 2D e 3D basato sulla tecnologia delle fibre ottiche sensing presentato dal Gruppo Mon-it, Il nuovo sistema di controllo per le navi si chiama Of Ship ed offre un sistema di monitoraggio automatico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

"La sicurezza di una nave e del suo carico dipende da una pronta individuazione dei guasti, possibilmente prima ancora che si verifichino, controllando tutte le deviazioni dei parametri vitali. Oggi questo può essere fatto in modo semplice, combinando l'intelligenza artificiale con fibre ottiche di rilevamento" ha spiegato la società.

La soluzione è stata brevettata dal gruppo internazionale di aziende Mon-it, di cui fanno parte Ntsg Italia e Fibre Security Bv, ed è in grado di rilevare e misurare le deformazioni in 2D e 3D di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida utilizzando fibre ottiche sensibili. La Smm è la più grande fiera commerciale dell’industria marittima ed è considerate il più importante evento dell’industria navale con oltre 2.200 espositori da 67 Paesi e oltre 50.000 visitatori da tutto il mondo.